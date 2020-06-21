Москва, 21 июня. Москвичей предупредили о приближении скандинавского антициклона, который принесет прохладу в столичный регион. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что на следующей неделе массы прохладного воздуха будут способствовать понижению температуры, ночью столбики термометров будут фиксировать до плюс 12 градусов в столице, в области — до плюс 8 градусов. Позднякова рассказала, что подобные температурные показатели являются достаточно низкими для этого времени года.

«Тем не менее для отдыха это очень комфортно», — сообщила метеоролог.

Прогнозируется, что к середине следующей недели показатели вернутся к комфортным значениям в плюс 26 градусов. Синоптики предполагают, что циклон разгонит облака и осадков не предвидится. Она также отметила, что атмосферное давление будет высоким.

Ранее синоптики сообщили, что 22 июня в нескольких районах Оренбургской области ожидаются осадки в виде дождя. Метеорологи прогнозируют пятый класс пожарной опасности, передает «РИА 56».