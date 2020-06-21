Недосчитавшаяся 20 рублей сдачи девушка избила таксиста в Москве

Москва, 21 июня. Москвичка набросилась на водителя такси с кулаками и нанесла ему увечье из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи.

По имеющейся информации, водитель службы такси забрал девушку и двух ее знакомых у Электрического переулка. Водитель доставил пассажиров к месту назначения, сидящий позади него мужчина протянул таксисту купюру в тысячу рублей, чтобы рассчитаться за поездку. Водитель отдал только 750 рублей задачи, извинившись, что не имеет при себе 20 рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Девушку этот факт не устроил, она заявила, что никто не собирается «дарить» ему эти деньги. Пассажирка попыталась отнять у водителя конверт с дневной выручкой, однако он поймал ее за руку. Тогда она набросилась на него с кулаками и рассекла ему бровь. После этого компания друзей покинула автомобиль, а водитель обратился за медицинской помощью.