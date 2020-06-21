«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД-Арене» стюарда

Москва, 21 июня. Стюарда «РЖД-Арены», ударившего журналиста газеты «Спорт-Экспресс», уволили. Инцидент произошел перед матчем «Локомотив» — «Оренбург» в рамках 23-го тура РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников.

По имеющейся информации, инцидент произошел за полтора часа до начала матча в подтрибунном помещении стадиона. Корреспондент газеты пытался пройти в сектор для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. В какой-то момент работник стадиона нанес журналисту удар по лицу, в результате чего у пострадавшего опухла губа.

Журналисту была оказана медицинская помощь. Руководство «Локомотива» оперативно провело разбирательство по факту случившегося. Сотрудник «РЖД-Арены» был уволен.

Футбольная встреча «Локомотива» и «Оренбург» началась в 17.30 (по московскому времени).