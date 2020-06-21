Трехлетняя девочка закрыла на балконе маму и воспитательницу из-за отнятых конфет

Москва, 21 июня. Трехлетняя малышка заперла маму и воспитательницу детского сада на балконе квартиры в Подмосковье.

По имеющейся информации, необычный случай произошел в поселке ВНИИСОК. Воспитательница привела трехлетнюю девочку домой из частного детского сада. Накануне педагог договорилась с мамой ребенка о том, что та покрасит ей волосы, мать девочки работает парикмахером.

Когда взрослые закончили с покраской волос, они отправились пить чай на балкон. Ребенок в этот момент смотрел мультфильмы в комнате, ей выдали целую вазочку с конфетами. Время от времени девочка наведывалась к взрослым. В какой-то момент мама решила, что дочери уже достаточно сладостей и попросила ее принести их на балкон. Расстроенная девочка ушла в комнату и захлопнула балконную дверь.

Женщина стала стучать в стекло и просить ребенка открыть, однако ребенку не хватило сил поднять дверную ручку. К счастью у запертых женщин оказался телефон. Они вызвали сотрудников МЧС, которым удалось освободить их спустя 40 минут. Спасателям пришлось взломать замок на входной двери.