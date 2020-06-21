Мошенники используют имя Ефремова для обмана граждан в Москве

Москва, 21 июня. Мошенники в Москве наживаются на доверчивых гражданах с помощью несуществующего «театра имени Ефремова». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, жертвой злоумышленников стал 18-летний молодой человек. Мошенники познакомились с ним в Интернете от имени девушки, которая предложила юноше сходить в театр. Они отправили жертве ссылку для покупки билетов. Парень потратил более трех тысяч рублей, после чего отправился на встречу, однако его новая знакомая перестала выходить на связь. На следующий день парень понял, что купил билеты в несуществующий театр.

Напомним, что российский актер театра и кино Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве на своем автомобиле вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался. Правоохранители установили, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. 20 июня Ефремов прошел психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что спровоцировавший смертельное ДТП Михаил Ефремов должен ответить перед судом по всей строгости закона.