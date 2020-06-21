Медики за сутки выявили 968 случаев коронавируса в Москве

Москва, 21 июня. Медики за прошедшие сутки выявили 968 случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 213 946. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что 21 июня в Москве зафиксирован самый низкий показатель суточной заболеваемости опасной инфекцией с 9 апреля. Подчеркивается, что с 27 мая любой горожанин может по предварительной записи пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы, передает РИАМО.

Напомним, что для профилактики опасного заболевания в столице сохраняется масочно-перчаточный режим, отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска.

Всего за истекшие 24 часа в РФ были выявлены 7728 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. С начала пандемии число случаев инфицирования достигло 584 680. Жертвами инфекции стали 8111 пациентов, успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 339 711 человек.