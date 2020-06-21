Синоптики пообещали москвичам высокую облачность и дожди в воскресенье

Москва, 21 июня. Синоптики прогнозируют высокую облачность и кратковременные осадки в виде дождя в Москве 21 июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, осадки выпадут в первой половине дня в южной части столичного региона. В Москве столбики термометров будут фиксировать до плюс 22 градусов, в области воздух прогреется до плюс 23 градусов.

Скорость северо-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду, возможны порывы. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что превышает показатели нормы.

Ранее метеорологи предупредили жителей Приморья о том, что регион окажется во власти непогоды. Повсеместно будут идти дожди, местами при сильном ветре. В отдельных районах ожидаются грозы, не исключен град, передает deita.ru.