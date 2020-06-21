В Москве выздоровели еще 1007 человек с коронавирусом

Москва, 21 июня. Коронавирус за минувшие сутки успешно побороли еще 1007 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 135 556. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться. Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков, получают соответствующие рекомендации от лечащего врача. Выздоровевшим горожанам предлагают стать донорами плазмы.

Отмечается, что жертвами опасной инфекции за прошедшие сутки стали 32 человека. Общее число летальных случаев достигло 3597. В оперштабе напомнили, что следует незамедлительно обращаться за помощью к специалистам при первых симптомах ОРВИ.

Ранее сообщалось, что за истекшие 24 часа коронавирус был выявлен у 89 жителей Приморья. На сегодняшний день в регионе официально выявлены 3553 случая опасной инфекции. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 63 человека, передает deita.ru.