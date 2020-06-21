Ресторанный бизнес в Москве заработал на 65% после снятия ограничений

Москва, 21 июня. Ресторанный бизнес в Москве работает на 65% от того уровня, который был до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, летние веранды и кафе являются неотъемлемой частью городской жизни.

«То, что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65%», — заявил Собянин.

Столичный градоначальник считает, что в ближайшие месяцы система общественного питания в городе полностью восстановится.

Напомним, что все заведения общепита были закрыты в столице с 28 марта. Исключения касались лишь обслуживания на вынос и доставку. С 16 июня городские власти приняли решение открыть летние веранды кафе и ресторанов. Планируется, что с 23 июня бронировать столики можно будет внутри заведений.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Москве была самой сложной в стране, однако в настоящее время существенно улучшилась.