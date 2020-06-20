Власти назвали причину подтоплений в Москве

Москва, 20 июня. Забившая стоки листва стала причиной возникновения подтоплений в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сильный ливень привел к тому, что в городе образовались несколько локальных подтоплений. По словам Бирюкова, в некоторых районах города за короткий срок выпало до 70% месячной нормы осадков.

«Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды», — рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что городские коммунальные службы в максимально короткие сроки ликвидировали последствия непогоды в столице. В местах подтоплений работали аварийные бригады, которые откачивали воду с помощью специального оборудования. Благодаря слаженной работе служб удалось оперативно ликвидировать все подтопления.

Он также добавил, что городские службы были готовы к противостоянию с непогодой, потому что синоптики заранее предупреждали о непростых метеоусловиях в регионе. Аварийные бригады по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности для того, чтобы незамедлительно отреагировать на сигнал бедствия.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на нескольких дорогах столицы затруднено из-за того, что проезжую часть затопило.