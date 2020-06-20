Молния ударила в посетителей парка в Москве

Москва, 20 июня. Молния попала в посетителей парка «Коломенское» в Москве. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано телеканалом РЕН ТВ.

По имеющейся информации, в результате удара молнии пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Инцидент произошел у домика Петра I. Они были экстренно госпитализированы в одно из медицинских учреждений столицы.

Одна из посетительниц парка стала очевидцем случившегося. По ее словам, пострадавшая пара шла под деревьями, прячась от дождя под зонтом. Разряд молнии угодил в дерево, после чего мужчина и женщина упали на землю.

На опубликованных кадрах видно, что прохожие пытаются оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.