В Москве перекрыли несколько дорог из-за подтоплений

Москва, 20 июня. Москвичей призвали заблаговременно составлять маршрут передвижения на авто из-за непогоды некоторые улицы в Москве были перекрыты. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Так, подтопленным оказался участок дороги на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей. Там автомобили могут двигаться только в левом ряду в обоих направлениях. В ЦОДД призвали горожан объезжать данный участок и выстраивать маршрут движения заранее.

Движение также было затруднено на улице Подольских Курсантов в районе дома 26, однако специалистам удалось оперативно устранить последствия непогоды и восстановить движение. Заторы наблюдаются в Булатниковском проезде в районе железнодорожной станции «Бирюлево — Товарная». Движение перекрыли в обоих направлениях, передает «Вечерняя Москва».

Сильные ливни привели к подтоплению в Бирюлеве Западном. Водителей предупредили, что дорога на Востряковском проезде у владения 6, строения 46, закрыта.