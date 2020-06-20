Парковка в Москве будет бесплатной 24 июня и 1 июля

Москва, 20 июня. Власти Москвы сделают бесплатными парковки в день проведения парада Победы, 24 июня, а также 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своем Twitter-аккаунте столичный градоначальник также сообщил, что парковки со шлагбаумом будут работать без изменений по действующим тарифам. Он напомнил, что в день проведения парада Победы в центре города будет ограничено движение, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ приступили к генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, который был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции. В торжествах примут участие более 14 тысяч солдат и офицеров, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

Напомним, что торжества в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся 24 июня в 10.00 (по московскому времени). В этом году парад пройдет при участии 13 иностранных делегаций.

1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.