Медики за сутки выявили 1057 новых случаев коронавируса в Москве

Москва, 20 июня. Медики за минувшие сутки выявили 1057 новых случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 212 978. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что в столичных больницах за прошедшие сутки выздоровели 2115 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в городе поправились 134 549 пациентов, передает РИАМО.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия опасной инфекции после выздоровления все пациенты проходят дополнительное обследование и сдают повторные анализы. Поправившимся людям предлагают стать донорами плазмы.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 7889 новых случаев опасной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что 32,7% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвой опасного заболевания стал 161 пациент, успешно побороли инфекцию и были выписаны из медучреждений 10 186 человек.