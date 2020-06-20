В Москве началась генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

Москва, 20 июня. Военнослужащие РФ приступили к генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. В торжествах примут участие более 14 тысяч солдат и офицеров, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

Отмечается, что пешим маршем по Красной площади пройдут более 40 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей РФ. Также в параде примут участие курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, юнармейцы и сотрудники других силовых ведомств.

Подчеркивается, что из-за пандемии коронавируса были предприняты повышенные меры безопасности. К участию в торжествах допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к опасной инфекции и без признаков инфекционных заболеваний. Участники парада тренируются в средствах индивидуальной защиты.

Военные медики внимательно следят за состоянием участников парада и ежедневно проводят тесты на коронавирус. Парадная техника и места ее хранения регулярно дезинфицируются.