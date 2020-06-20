В Москве выздоровели еще 2115 человек с коронавирусом

Москва, 20 июня. Врачи за минувшие сутки вылечили еще 2115 пациентов с коронавирусом в Москве. С начала пандемии число выздоровевших горожан достигло 134 549. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия опасной инфекции после выздоровления все пациенты проходят дополнительное обследование и сдают повторные анализы. Поправившимся людям предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у кандидата должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что жертвами опасной инфекции за истекшие 24 часа стали 34 человека. С начала пандемии скончались 3565 пациентов, передает РИАМО.

Специалисты напомнили горожанам, что при первых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. При ухудшении самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.