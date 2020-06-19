Сотни человек устроили вечеринку в центре Москвы

Москва, 19 июня. Молодые жители Москвы устроили вечеринку прямо на улице возле ресторана Ketch up на Кузнецком мосту.

Инцидент произошел в ночь на 19 июня. Дискотека была спонтанной: диджей включил музыку и рядом стали собираться толпы молодежи. Хорошая электронная музыка привлекла посетителей, возле летней веранды было не менее двухсот человек.

Вечеринка должна была завершиться около 23.00, однако люди продолжали стоять на улице и не расходились.

«Вчера был DJ Mike Spirit. Мы его знаем, любим, пошли послушать», — рассказала очевидица, ее слова передает телеканал «360».

Молодые люди не спешили по домам до тех пор, пока не приехала полиция. Правоохранители попросили всех разойтись, некоторых пришлось задержать.

Сам музыкант Mike Spirit написал, что «рейв получился по всем канонам». Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Москве в связи с эпидемией коронавируса нужно соблюдать социальную дистанцию. С 00.00 наступает режим тишины, в это время запрещена громкая музыка.