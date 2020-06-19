Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика и маршрутки в Подмосковье

Москва, 19 июня. Серьезная авария произошла в городе Лобня, ранения получили три человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Днем 19 июня на улице Ленина столкнулись грузовик и микроавтобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали три человека, их госпитализировали.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что ранее в ДТП в Орехово-Зуево погибли три человека, среди них двое подростков. Еще одна страшная авария произошла в Петербурге, где водитель иномарки наехал на двух женщин и четырех детей.