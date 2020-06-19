Одногруппник московского стрелка рассказал о его странных шутках про убийство

Москва, 19 июня. Одногруппник Севастьяна Путинцева, который убил трех человек, рассказал, что у парня были странные шутки.

Студент Павел Бурлаков заметил, что Путинцев производил впечатление человека, способного на убийство. По его словам, Путинцев говорил о готовности решать проблемы с преподавателями и другими студентами с помощью оружия.

Из института стрелка отчислили. Его бросила модель Елизавета, после чего Путинцев пытался помириться и просил прощения у нее под окнами.

«Признаюсь, вел себя очень плохо. Но все равно люблю. Прости меня», — кричал он на видео, опубликованном НТВ.

Но уже через несколько дней Путинцев пришел в квартиру Елизаветы с ружьем и расправился со всеми, кто был в квартире.

По некоторой информации, он приковал девушку к батарее, издевался, а потом убил выстрелом в голову. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции нашли тела четырех человек, среди них был и сам стрелок.

Отец Путинцева отказался от комментариев инцидента и вменяемости сына. Правоохранители проведут посмертную психологическую экспертизу стрелка.