Все столичные музеи откроются до 16 июля

Москва, 19 июня. Все федеральные музеи в столице, закрытые на карантин, откроются до 16 июля, сообщили власти Москвы.

Большинство музеев заработают до 1 июля, Третьяковка и Московский Кремль смогут принимать посетителей с 3 июля. Музей Востока распахнет двери для горожан с 8 июля.

Руководство музеев в индивидуальном порядке будет определять меры безопасности. В одних заведениях введут электронные билеты, в других — посещение по определенному времени.

Как пишет РИАМО, в Москве с 16 июня уже частично заработали музеи. Посетители должны сохранять дистанцию и входить в помещение только в средствах индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что бассейны и спортивные комплексы в столице могут открыть с 23 июня. Это решение власти города обсудят с представителями управления Роспотребнадзора.

По мнению мэра Сергея Собянина, ситуация в столице намного улучшилась. Горожане стали тщательнее соблюдать предписания врачей и меньше нарушать рекомендации Роспотребнадзора.