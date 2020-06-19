«Яндекс» показал, как будет выглядеть его новая штаб-квартира

Москва, 19 июня. Российская IT-компания «Яндекс» показала, каким будет новая штаб-квартира, которую построят на улице Косыгина в Москве.

Новое здание появится на месте гостиницы «Корстон», которую начнут сносить в конце 2020 года. Проект пока не утвердили.

Концепцию штаба «Яндекса» разработали британское бюро PLP Architecture и российские компании АПЕКС и РТДА. Первые этажи здания будут открытым для всех.

Там разместят кафе, салоны красоты, офисы. Рядом появится большое общественное пространство для горожан. Водители смогут оставить свой автомобиль в многоуровневой парковке, пишет РИАМО.

Российский «Яндекс» часто сравнивают с американскими Microsoft и Apple, у которых огромные головные офисы.