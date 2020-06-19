Москвичка открыла стрельбу в жилом доме на Бескудниковском бульваре

Москва, 19 июня. Полиция выехала на Бескудниковский бульвар в Москве, откуда поступила информация о стрельбе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Как подтвердили Федеральному агентству новостей, инцидент произошел по адресу Бескудниковский бульвар, 11/1. Между мужчиной и женщиной произошел бытовой конфликт.

Женщина схватила пневматический пистолет и выстрелила в оппонента. Правоохранители опрашивают участников конфликта, мужчина в медицинской помощи не нуждается.

Напомним, что накануне на улице Приорова произошло убийство семьи из трех человек. Тело стрелка также нашли на месте преступления.