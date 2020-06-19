ЖК на 700 квартир построят в столичном районе Лефортово

Москва, 19 июня. Новый жилой комплекс на 700 квартир появится на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Здание появится на Красноказарменной улице, где раньше располагался хлебозавод №12. Столичные власти уже выдали разрешение на строительство.

Объект должны возвести за три года, общая площадь квартир на первом этапе строительства — более 80 тысяч квадратных метров. Планируется также организовать стоянку на 289 машино-мест и оборудовать территорию возле дома, пишет издание РИАМО.

В Москве также действует программа реновации жилого дома. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 61 дом.