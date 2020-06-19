Спасатели предупредили москвичей о сильной грозе

Москва, 19 июня. Столичное управлением МЧС предупредило горожан о неблагоприятной погоде, ожидается сильный дождь и гроза.

До 22.00 в городе пройдут сильные дожди, град, ветер усилится до 18 метров в секунду. Водителей попросили отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Парковать машину под деревом нельзя, также не стоит оставлять транспортное средство рядом с металлическими конструкциями. Во время грозы нельзя купаться в водоемах и прятаться под деревьями, использовать зонты.

Ранее эксперт рассказал, что в России стали чаще фиксировать смерти от удара молнии. Во время грозы нужно найти помещение, где можно спрятаться, добавил специалист.

Напомним, что 18 июня в Петербурге гроза унесла жизнь семилетнего мальчика, который находился под зонтом.