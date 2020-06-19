Загсы Москвы с 23 июня возобновят торжественную регистрацию брака

Москва, 19 июня. Столичные загсы и дворцы бракосочетания с 23 июня возобновляют проведение торжественных церемоний, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Церемонии будут проводить в красивых залах с поздравительной речью работника загса, с обменом кольцами. А с 26 июня браки начнут регистрировать на других площадках города.

По словам Раковой, всем присутствующим в помещении нужно соблюдать профилактические меры. Носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Эти же правила будут действовать на других площадках.

Напомним, что ранее регистрация брака проходила без гостей и фотографов. Молодожены во время проведения церемонии не снимали маски.