Количество вакансий в Москве выросло на 8,6%

Москва, 19 июня. Число вакансий в московском регионе за вторую неделю июня увеличилось на 8,6 процента, сообщили столичные власти.

В регионах России объем вакансий вырос пока только на 5%. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, восстанавливается спрос на работников парикмахерских, отелей, системы общественного питания.

В салонах красоты стали искать работников на 66% больше, в туризме и гостиничном бизнесе — на 42%. Обороты отраслей, которые восстанавливаются после кризиса, ежедневно растут.

С открытием летних веранд в кафе и ресторанах стало больше вакансий официантов, рабочих на кухню и управляющего персонала. Сохраняется спрос на курьеров документов и доставщиков еды на дом.

Сотрудники, которые работали удаленно из дома, возвращаются в офисы. Возникает потребность в увеличении штата различных компаний.

В столице активизировался бизнес, уровень предпринимательства постепенно выходит на уровень до эпидемии коронавируса, пишет «Вечерняя Москва».