Коронавирус за сутки выявили у более 1,1 тысячи москвичей

Москва, 19 июня. Коронавирус за сутки выявили у 1136 жителей Москвы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Московский регион пока находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом. Однако ситуация за последние недели значительно улучшилась.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, положительная динамика очевидна. Он добавил, что горожане стали ответственно относиться к профилактическим мерам и носят средства защиты.

Нарушителей режима обязательной самоизоляции стало намного меньше. Все, кому врачи предписали оставаться дома из-за легкой формы коронавируса, выполняют эти рекомендации.

Именно поэтому в Москве с 16 июня ввели послабления ограничительных мер. И с 22 июня возможно открытие новых соцобъектов.