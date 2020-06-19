Разыскиваемого в Узбекистане педофила задержали в Москве

Москва, 19 июня. Полицейские задержали на Хвалынском бульваре в Москве мужчину 1995 года рождения, который подозревается в педофилии, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Задержание произошло 18 июня, уроженец Узбекистана фактически проживал в одном из столичных хостелов. На родине его разыскивали за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет.

Мужчина находился в розыске с середины февраля, московская полиция сообщила о поимке подозреваемого коллегам из Узбекистана. Напомним, что между РФ и Узбекистаном подписано соглашение о взаимной помощи по борьбе с преступностью.