Убивший семью в Москве стрелок имел при себе зарегистрированное оружие

Москва, 19 июня. Стрелок из дома на улице Приорова в Москве имел при себе пистолет и ружье, все оружие было зарегистрировано на него, сообщил источник Федерального агентства новостей.

18 июня около 15.03 в полицию поступил звонок от модели Елизаветы о том, что в нее выстрелил знакомый. Прибывшие на место наряд полицейские услышали еще несколько выстрелов.

В квартире были обнаружены четыре тела: матери Светланы 1968 года рождения, ее дочери Елизаветы, 1997 года рождения, внука 2016 года рождения, а также стрелка — Севастьяна Путинцева 1999 года рождения.

На теле мальчика зафиксировали ранение в грудь, модель был убита выстрелом в голову. На месте происшествия было найдено тело самого Путинцева.

По предварительным данным, Путинцев стрелял из ружья Сайга-12-1, зарегистрированного на него 14 июня. При нем также находился зарегистрированный пистолет МР-80-13Т.

Правоохранители изъяли более 60 патронов двенадцатого калибра, еще 25 патронов девятого калибра, гильзы и дробь с пола в ванной, замок в ванной комнате, поврежденный выстрелами. Расследование продолжается.