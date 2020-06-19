Звезды поздравят столичных медиков на платформах МЦК и МЦД

Москва, 19 июня. Столичных медиков поздравят с профессиональным праздником актеры Владимир Машков, Иван Охлобыстин, телеведущая Тутта Ларсен и другие знаменитости.

День медика в России отмечают 21 июня. В этот день на платформах станций МЦК и МЦД в Москве прозвучат поздравления от телеведущей Екатерины Стриженовой, комментатора Дмитрия Губерниева и других звезд.

На фасадах Смоленского моста и можно будет увидеть поздравления медикам. В городе запланированы тематические выставки с фотографиями врачей и медсестер за работой.

Экспозиции можно увидеть на Чистопрудном и Тверском бульварах. В центре Москвы установят арт-объекты, рядом с которыми можно сфотографироваться и опубликовать фото в соцсетях со словами благодарности, пишет издание «Вечерняя Москва».