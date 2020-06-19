Молодых специалистов в Москве пригласили на конкурс Future Tech

Москва, 19 июня. Столичных экспертов пригласили принять участие в конкурсе, который пройдет с 15 по 30 июля, сообщили в городском департаменте предпринимательства.

Мероприятие организовали в рамках программы Future Tech. Молодые специалисты решат более 300 заданий от предприятий малого и среднего бизнеса.

Молодые люди не только решат интересные кейсы, но и обратят на себя внимание инвесторов. Они могут найти финансирование для своих проектов, пишет РИАМО.

Испытания пройдет в сфере маркетинга, IT, дизайна, экономики, психологии и по ряду других направлений, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве подготовили обновленную программу «КультЛета» для детей и взрослых.