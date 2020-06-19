Москвичей пригласили на онлайн-занятия «КультЛета»

Москва, 19 июня. Столичные власти подготовили новые программы летнего досуга «КультЛето», сообщили в городском департаменте культуры.

С 22 июня по 31 августа запустят четвертую программу, большая часть курсов для детей и взрослых совершенно бесплатная. Как пишет издание РИАМО, среди 570 курсов занятия по хореографии, английскому языку, рисованию.

Занятия будут проходить онлайн, а после улучшения эпидемиологической ситуации уроки начнутся в культурных центрах города. Центр «Новослободский» расскажет слушателям о тенденциях в современном театре.

В других центрах будут читать и переводить книги английских классиков — Артура Конан Дойла, Марка Твена и других известных писателей, отмечает «Вечерняя Москва».