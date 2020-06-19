Синоптики предупредили москвичей о грозе и ливне

Москва, 19 июня. Недельная жара в Москве привела к обильным осадкам на выходных. В пятницу и субботу пройдут сильные дожди.

Днем температура воздуха составит 30 градусов тепла, ожидается гроза. В столицу придет атмосферный фронт, в воздухе будет мало кислорода, пишет РИАМО.

Горожане могут почувствовать перепады атмосферного давления. Особенно резко это ощущают люди старше 60 лет. Им рекомендуют находиться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом.

Сильные дожди пройдут в субботу, а а воскресенье будет не так жарко, из-за дождевых туч выглянет солнце.