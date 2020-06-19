Москва, 18 июня. Через два месяца специалисты смогут подсчитать точное число банкротств Москве. По имеющимся данным, их количество сейчас не превышает среднестатистический уровень. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество банкротств не превышает среднестатистический показатель в обычной ситуации. Я думаю, что более точную цифру мы сможем сказать через месяц или два. Но с учетом показателей по раскрытию экономики, по товарообороту, я думаю, что количество банкротств не должно быть значимым», — отметил он.

Он подчеркнул, что банкротства не будут носить массовый характер, так как бизнес получает поддержку как федерального, так и городского уровня. Более того, среднесуточный товарооборот в Москве уже достиг 98% от показателей до пандемии. Сейчас показатель товарооборота на 26% выше среднесуточного товарооборота прошлого года, что говорит об успешном восстановлении экономики в городе. Кроме того, выручка ресторанов за прошлую неделю составила 90% от того уровня, который наблюдался до вспышки коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире превысило 8 миллионов человек.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.