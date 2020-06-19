Московский стрелок заковал свою жертву в наручники перед убийством

Москва, 19 июня. Стали известны подробности массового убийства на севере Москвы. По данным Telegram-канала Mash, стрелок издевался над своей жертвой до убийства.

Издание сообщает, что предполагаемый стрелок Севастьян Путинцев «издевался над своей жертвой перед тем как совершить убийство». Он надел на Елизавету Хлюпину наручники, и после этого выстрелил ей в голову.

Инцидент произошел 18 июня в доме №38 по улице Приорова на севере Москвы, передавал RT. В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным, молодой человек убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем, предположительно, свел счеты с жизнью.

По данным источника ФАН, стрельбу в квартире открыл 21-летний Севастьян Путинцев. Подруга убитой девушки Валентина рассказывала, Елизавета встречалась с Путинцевым около пяти лет. В марте девушка окончательно разорвала с ним из-за многочисленных ссор на фоне ревности со стороны Путинцева.

Вечером соболезнования в связи с гибелью Хлюпиной выразил Дом моды Вячеслава Зайцева. Как отметили в компании, погибшая никогда не работала с Зайцевым, а лишь училась в школе дефиле.