Оперштаб сообщил о смерти 48 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 18 июня. Как сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, в столице скончались еще 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Соответствующие данные привел официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — напомнили в ведомстве.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире. Главные симптомы инфицирования — высокая температура, сильный насморк, проблемы с дыханием и боль в горле. Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 8 миллионов.

Ученые из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США пришли к выводу, что коронавирус нового типа мог начать распространяться в Китае еще в августе. Такие выводы специалисты сделали, изучив спутниковые снимки больничных парковок в Ухани.