Тела жертв московского стрелка вывезли с места преступления, ФАН публикует видео

Москва, 18 июня. Тела погибших при стрельбе в квартире на севере Москвы начали вывозить с места преступления, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Тела погибших погрузили в специальный микроавтобус. Возле дома до сих пор остаются машины полиции и Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 18 июня в доме №38 по улице Приорова на севере Москвы. В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным, молодой человек убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем, предположительно, свел счеты с жизнью.

По данным источника ФАН, стрельбу в квартире открыл 21-летний Севастьян Путинцев. Он приехал в Москву из Башкирии. По словам соседей, жильцы квартиры, где произошло убийство, были спокойными и неконфликтными. 21-летний молодой человек занимался видеодизайном и казался вполне успешным.

Подруга убитой Елизаветы Хлюпиной Валентина сообщила телеканалу «360», что девушка встречалась с Путинцевым около пяти лет — они познакомились еще в школьные годы. Хлюпина рассказывала ей, что «у нее проблемы с молодым человеком». По словам девушки, убитая не раз говорила, что молодой человек «сильно ревнует ко всему подряд». Они расставались, но после вновь начали встречаться. В марте Хлюпина окончательно разорвала отношения с Путинцевым.