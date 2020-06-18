Подруга рассказала об отношениях убитой модели со стрелком

Москва, 18 июня. Подруга убитой в Москве 24-летней модели рассказала, что девушка встречалась со стрелком около пяти лет. Между ними часто возникали ссоры.

По словам Валентины, модель несколько раз расставалась с молодым человеком. Он постоянно ее ревновал к другим мужчинам.

«Она решила снова с ним сойтись на какой-то период, а уже официально с ним рассталась в марте», — пояснила девушка, ее слова передает телеканал «360».

Подруга заметила, что девушка никогда не упоминала о своем ребенке. Она считает, что погибшим трехлетним мальчиком был ее брат.

Валентина также рассказала, что сначала девушка работала в отеле и училась в магистратуре. А потом перешла в турфирму.

Как ранее сообщал ФАН, стрельба произошла в доме на улице Приорова. Правоохранители нашли тела двух женщин и ребенка, а также тело стрелка. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

21-летний парень занимался видеодизайном и казался вполне успешным. Конфликтов между соседями и погибшей семьей тоже не возникало.