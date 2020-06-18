Собянин рассказал о положительной динамике в борьбе с COVID-19

Москва, 18 июня. Эксперты заметили положительную динамику в ситуации с коронавирусом в Москве, заявил мэр Сергей Собянин, его слова передает «Россия-24».

Градоначальник отметил, что по основным показателям ситуация в столице улучшилась на 25-30%. По словам Собянина, порядка 96% москвичей соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

Горожане стали меньше нарушать предписания врачей. Все, у кого диагностировали COVID-19 в легкой форме, должны оставаться дома.

Мэр Москвы призвал жителей выходить на улицу только в средствах индивидуальной защиты. Если каждый проявить сознательность, то эпидемиологическая ситуация будет благополучной.

Собянин напомнил, что 22 июня будет принято решение об открытии спортзалов и бассейнов. Власти обсудят этот вопрос с представителями Роспотребнадзора.

Сокращение числа пациентов с коронавирусом в Москве отметила также и глава профильного ведомства Анна Попова. Она напомнила, что инкубационный период у вируса составляет две недели, поэтому не стоит сдавать тест на COVID-19 чаще раза в неделю.