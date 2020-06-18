Актриса театра им. Моссовета погибла под колесами поезда в Подмосковье

Москва, 18 июня. Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 18 июня в районе платформы «Жаворонки» в Одинцовском районе. Артистка скончалась от полученных травм.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых Дашевская оказалась на железнодорожных путях. В этом районе есть несколько безопасных переходов, но актриса ими почему-то не воспользовалась.

В мае Дашевской исполнилось 79 лет. С 1964 года актриса служила в театре им. Моссовета. Снялась в 25 советских и российских фильмах.

В последнее время играла в театре, у Дашевской была небольшая роль в постановке «Серебряный век».