Правоохранители установили личность стрелка, убившего трех человек в Москве

Москва, 18 июня. Полиция установила личность мужчины, который убил двух женщин и ребенка в квартире дома на севере Москвы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщили в ведомстве. Как рассказали в СК РФ, 18 июня в доме на улице Приорова нашли тела двух женщин, мужчины и ребенка. Криминалисты зафиксировали на погибших следы от огнестрельного оружия.

Соседи позвонили в полицию, заявив о хлопках. Они добавили, что в квартиру к женщине зашел ее сожитель. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.

По данным источника ФАН, стрелком оказался 21-летний Севастьян П. Он приехал в Москву из Башкирии. По словам соседей, жильцы квартиры, где произошло убийство, были спокойными и неконфликтными.