Стали известны личности погибших при стрельбе в Москве

Москва, 18 июня. Правоохранители выяснили личности погибших во время стрельбы в жилом доме на севере Москвы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным СК РФ, в квартире дома на улице Приорова, 38 погибли четыре человека. Это трое взрослых и один ребенок. Среди жертв оказалась Елизавета Х., 1997 года рождения и ее мать Светлана Т., 1968 года рождения.

Имя ребенка устанавливается, еще один погибший — сам стрелок. Корреспонденты Федерального агентства новостей находятся на месте происшествия. Опубликовано видео с места ЧП.