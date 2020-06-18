Трое взрослых и ребенок погибли при стрельбе на севере Москвы

Москва, 18 июня. Четыре человека погибли после стрельбы на севере Москвы, сообщили в СК РФ по региону.

Стрельба произошла в жилом доме на улице Приорова, дом 38. По предварительным данным, четыре человека стали жертвами ЧП, среди погибших оказался ребенок.

Информации о причинах конфликта на данный момент нет. На месте находятся правоохранительные органы и медики скорой помощи. Это не первый инцидент со стрельбой в Москве. 15 июня мужчина выстрелил в сотрудников ГИБДД.

Опубликовано видео с места ЧП в Москве.