Один человек ранен при стрельбе в жилом доме на севере Москвы

Москва, 18 июня. Мужчина забаррикадировался в квартире жилого дома на севере Москвы и устроил хаотичную стрельбу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительной информации, днем 18 июня мужчина пришел в гости к женщине в квартиру дома №38 по улице Приорова. В какой-то момент он начал стрелять из неизвестного оружия.

Соседи услышали звуки стрельбы. Предварительно, пострадала женщина. На место выехали экстренные службы. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. ФАН следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что 15 июня на Ленинском проспекте мужчина выстрелил в двух сотрудников ДПС.