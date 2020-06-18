Экс-сотрудницу банка «БФГ-кредит» отправили под домашний арест по делу о растрате

Москва, 18 июня. Басманный суд Москвы отправил экс-сотрудницу банка «БФГ-кредит» Юлию Финкельштейн под домашний арест, ее обвиняют в крупной растрате.

Финкельштейн будет находиться под домашним арестом до 24 июля. СК РФ сообщил, что ее задержали по подозрению в растрате 12,9 млрд рублей.

Другими фигурантами дела стали Михаил Дорогинин и Алексей Горлин. Слушание по вопросу их ареста пройдет в пятницу.

Владельцев банка Юрия Глоцера, Евгения Мацифира (имеет американское гражданство) и Павла Дойнова разыскивает полиция. Следствие полагает, что они похитили средства из банка и выехали из России.

Банк «БФГ-кредит» был зарегистрирован в 1994 году с половиной иностранного капитала. В 2016 году у финансового учреждения отозвали лицензию на основании нарушений федеральных законов о работе банков.