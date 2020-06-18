Число новых случаев коронавируса в Москве сократилось в четыре раза

Москва, 18 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в российской столице.

Пациентов с COVID-19 в 4-5 раз меньше, чем двумя неделями ранее, отметила чиновница. Улучшение ситуации по Москве заметное.

«Но сегодня преимущественная часть заболевших— это люди в регионах РФ», — добавила Попова, ее слова передает «Россия-24».

По данным оперштаба, количество выздоровевших пациентов в столице превысило 130 тысяч человек. Налаживается деловая активность, открываются предприятия сферы услуг.

Экономика Москвы восстанавливается и выходит на докризисный уровень. Однако многие москвичи, которых перевели на удаленную работу, пока не спешат возвращаться в офис.