Синоптики прогнозируют понижение температуры в Москве в выходные

Москва, 18 июня. Жаркая погода в столичном регионе к выходным дням сменится дождями. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже завтра, 19 июня, температура воздуха будет ниже, чем в последние дни.

«Сегодня мы еще будем близки к рекорду, ожидается до 31 градуса. Вполне возможно, что сегодняшний день станет вторым рекордно жарким. Завтра будет больше облаков, поэтому температура может и не превысить 30-градусную отметку», — рассказала Позднякова в интервью телеканалу RT.

В пятницу в столицу придут кратковременные дожди, после которых жара спадет.