Более 60 домов по реновации введут в эксплуатацию в Москве до конца года

Москва, 18 июня. Еще 61 дом планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца 2020 года, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего по программе реновации ввели 57 жилых домов, из них пять этом году. Загрутдинов осмотрел новый дом на Профсоюзной улице.

По словам главы профильного департамента, в районе Черемушки новые квартиры получат жители 119 домов. Здесь утверждены еще четыре стартовые площадки.

В ЮЗАО в программу реновации включили более пятисот домов, строятся 20 домов, введены в эксплуатацию девять зданий.

Как пишет РИАМО, в столичных кварталах реновации подготовят социальную инфраструктуру. Планируется строительство 20 объектов системы здравоохранения.

Напомним, что программа стартовала летом 2017 года. Она необходима для обновления жилого фонда Москвы.