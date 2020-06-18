Коронавирус за сутки выявили у 1040 москвичей

Москва, 18 июня. Коронавирус за сутки подтвердился у 1040 человек в Москве, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

В последние дни количество заболевших коронавирусом стало снижаться во всех регионах России. Москва пока остается на первом месте по числу выявленных пациентов с COVID-19. За ней идет Московская область.

При этом число выздоровевших перевалило за 130 тысяч человек. Ситуация в столице постепенно нормализуется. Деловая жизнь почти вышла на докризисный уровень.

Власти пообещали выделить субсидии для предприятий сферы услуг. Эти средства направят на покупку электронных термометров, масок и перчаток для сотрудников, чтобы обеспечить безопасное обслуживание клиентов.