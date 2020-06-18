Более двух тысяч пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 18 июня. Еще 2046 москвичей выздоровели после лечения от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших в российской столице достигло 130 431 тыс. человек. Ситуация в Москве постепенно нормализуется, считают власти.

В городе вводятся послабления ограничительных мер по коронавирусу. По данным департамента по экономической политике Москвы, деловая жизнь в столице почти вышла на докризисный уровень. Оборот предприятий составил 24,5 млрд рублей.

Восстановлению экономики города помогли меры поддержки, введенные по указу мэра Сергея Собянина. Сфера услуг, перевозок, торговли показала рост в два раза. Выросла оптовая торговля через Интернет.